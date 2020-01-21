В Екатеринбурге из троллейбуса на улицу выгнали школьницу, которой не хватило денег на проезд

В Екатеринбурге снова разгорается скандал из-за того, что ребенка выгнали из общественного транспорта. Кондуктор заставила выйти из троллейбуса 15-летнюю девушку, которой не хватило на проезд одного рубля. При этом другие пассажиры были готовы доплатить.

«Сегодня мою 15-летнюю дочь кондуктор выгнала из троллейбуса, не хватило одного рубля; пассажирка троллейбуса, спасибо ей, хотела заплатить рубль за мою дочь, кондуктор отказалась взять, сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет, высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут, пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли», – рассказала в фейсбуке мама школьницы Елена Филанович. Маршрут и номер троллейбуса она не уточнила.

В соцсетях пользователи в своих комментариях осудили как кондуктора, так и маму девушки. Кондуктора подписчики обвинили в том, что это не ее задача, решать, кто же будет платить за проезд, пользователи рекомендовали маме подростка писать жалобу. Другие указывают, что мама раздувает проблему – все-таки речь о 15-летней девушке, а не о двухлетке, морозов вчера не было, да и 15-минутная прогулка полезна для здоровья. К тому же, по мнению ряда откликнувшихся на пост, мама должна была позаботиться заранее: выдать денег дочери с запасом и убедиться, что у нее при себе варежки.

Комментарий от ЕМУП «Гортранс» корреспонденту «Нового Дня» обещали предоставить позднее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

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