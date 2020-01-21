В Первоуральске судебные приставы заставили бизнесмена выплатить компенсацию пострадавшему рабочему

В Первоуральске предприниматель выплатил компенсацию пострадавшему на производстве рабочему только после ареста автомобиля «Лексус» и счетов фирмы.

Несчастный случай на строительном предприятии бизнесмена произошел с электросварщиком. Во время работы на мужчину упал металлический щит. Рабочий получил тяжелые травмы и долго лечился, не мог себя обслуживать и передвигаться. Из-за травмы он больше не сможет выполнять интенсивную работу и поднимать тяжести.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, работник обратился в суд с иском о возмещении вреда здоровью. Суд обязал предприятие выплатить пострадавшему 230 тысяч рублей. Но работодатель стал уклоняться от выплаты компенсаций, несмотря на предупреждения судебных приставов о принудительном исполнении решения суда. Тогда пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении машины должника «Лексус NX200», также был наложен арест на счет предприятия. Только после этого предприниматель в полном объеме перечислили всю сумму компенсации на счет пострадавшего работника.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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