Только 0,5% екатеринбуржцев правильно сдают батарейки

Жители Екатеринбурга, в основном, выбрасывают использованные батарейки вместе с обычным мусором. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные администрацией города. В 2019 году МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» собрал только три тысячи отработанных химических источников тока у горожан. «На 2020 год запланирован прием батареек в стационарном и передвижных пунктах на том же уровне – не менее 3 тысяч штук», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что у МУПа заключен договор с челябинской фирмой «Экологическая практика», которая занимается утилизацией батареек. Все собранные элементы питания предприятие передает в соседний регион.

Отметим, жители Екатеринбурга могут сдать батарейки не только в МУП (с понедельника по четверг с 08:30 до 17:00 и в пятницу с 08:30 до 15:00 их принимают на Энгельса, 16). Также отработанные элементы питания принимают многие магазины, например, «М-Видео», «Эльдорадо», «Декатлон», «Лента», ИКЕА.

При этом, по информации челябинской ГК «Мегаполисресурс», которая занимается сбором и переработкой батареек, на переработку идет около 3% от всего объема элементов питания, проданных в России.

В октябре прошлого года российское минприроды разработало проект приказа «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов». Согласно документу, батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов», их нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами, т.к. они загрязняют воду и почву. В минприроды хотят ввести штрафы – 1-2 тысячи рублей для граждан и до 250 тысяч рублей для юридических лиц за нарушение правил утилизации батареек, однако документ пока не вступил в силу. Критики отмечают, что будет затруднительно ловить нарушителей – у каждого мусоропровода и мусорного бака не поставить надзирателя.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

За неделю до старта записи основного потока детей в школы в муниципальных центрах закончились талоны. / В Первоуральске судебные приставы заставили бизнесмена выплатить компенсацию пострадавшему рабочему. / Льготники заняли большую часть мест в некоторых школах Екатеринбурга, запись остальных первоклашек начнется позже. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»