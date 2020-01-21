Екатеринбурженка потребует компенсации у «Яшкино» за печенье с мухой (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга обнаружила муху в печенье. Насекомое буквально впечаталось в кондитерское изделие. Об этом женщина рассказала на своей странице в фейсбуке, уточнив, что речь идет о продукции компании «Яшкино».

«Ностальгическое печенье оказалось с мухой, по-моему, это не очень хорошо. Я никогда не вела себя как заноза с производителям ширпотреба, но тут такой случай... Может быть, подать в суд, интересно, если ли у меня шансы? Я испытала стресс и стыд, поскольку муху нашла не я, а друг, которого я угостила печеньками», – написала Галина Деменева.

Брендом «Яшкино» владеет крупный пищевой холдинг «КДВ групп». Получить оперативный ответ компании не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

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