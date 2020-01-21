Пожарные выясняют причину пожара, на котором подросток спас людей

Сегодня ночью в Екатеринбурге в жилом доме на улице Торговой произошел пожар. Жители первого этажа, услышав подозрительные звуки, открыли дверь квартиры и увидели, что горит детская коляска. «Подъезд быстро начал заволакиваться едким дымом. 15-летний Дамир не растерялся, помог маме и бабушке собрать вещи и выбраться на улицу, а сам приступил к тушению горящей коляски. Водой из обычного хозяйственного ведра он ликвидировал открытое горение, несколько раз возвращаясь домой, чтобы наполнить подручное средство пожаротушения. Убедившись, что пламени больше нет, Дамир постучал в двери соседей на первом этаже, добившись, чтобы все они проснулись и покинули дом. Подняться на второй этаж подростку помешало сильное задымление», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные пролили уже тлеющую коляску водой и эвакуировали жильцов второго этажа – троим потребовались дыхательные маски, чтобы пройти сквозь дым. Мальчику, который оперативнее всех среагировал на ситуацию, потребовалась помощь врачей. «Во время борьбы с огнем и оповещения соседей Дамир надышался едким дымом и был направлен в больницу для обследования. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, после осмотра медиками он был отпущен домой», – добавили в чрезвычайном ведомстве.

Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возникновения пожара.

Екатеринбург, Елена Сычева

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