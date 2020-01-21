Подростки избили пятиклассника на школьном дворе. Возбуждено уголовное дело

В Ивделе возбуждено уголовное дело, причиной чего стала конфликт между школьниками. Следователи предполагают, что причина этого может быть в халатности работников учебного заведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, несколько дней назад в школьном дворе подросток пострадал от рук других учеников. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). Ведется следствие. Допрашивают школьников – участников конфликта, свидетелей, представителей администрации школы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В соцсетях разошлась видеозапись, на которой видно, что несколько подростков повалили на землю мальчика лет 12 и пинают его ногами. В группе в соцсети, где общаются школьники Ивделя, появилось возмущенное обращение к одноклассникам избитого мальчика: «Вы совсем из ума выжили?? Я понимаю, (имя пострадавшего) – не самый хороший ученик нашей школы, но он не заслужил того, что они сделали! Я не наговариваю только на 5 класс, там были и старше и я не говорю, что весь 5 класс в этом принимал участие. Почему люди даже не помогли ему, где ваша человечность? Человека избивают у вас на глазах, а вы ничего не можете предпринять». (орфография и пунктуация авторские).

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 21.01.20

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