В Екатеринбурге нашли мертвым мужчину, пропавшего после новогоднего корпоратива

В Екатеринбурге на Уктусе обнаружили тело Сергея Суетина, который пропал месяц назад, возвращаясь с корпоратива. Информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Тело 56-летнего мужчины нашли случайно – при проведении земельных работ в частном секторе.

По предварительным данным, смерть не носила криминальный характер.

Сергея Суетина искали родные и волонтеры. В последний раз его видел коллега на остановке «Уктус», он собирался поехать домой.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» подтвердили информацию, уточнив, что проводится доследственная проверка, предполагаемая причина смерти – общее переохлаждение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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