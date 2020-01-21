В Реже 5-летняя девочка сломала ногу на батуте – следователи начали проверку

Следственный комитет начал проверку после травмирования маленького ребенка в батутном парке, расположенном на улице Ленина в Реже.

По данным СК, инцидент случился 18 января. В этот день пострадавшая девочка 2015 года рождения прыгала на одном из батутов, упала и получила перелом ноги. Сейчас ребенок находится на лечении.

«С целью определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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