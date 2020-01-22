На пожаре в садовом домике погибла девушка

Сегодня ночью, в 03:17, загорелся двухэтажный садовый дом № 84 на улице Селькоровской (микрорайон Вторчермет).

Источник РИА «Новый День» рассказал, что на пожаре погибла молодая девушка. СУ СКР по Свердловской области пока недоступен для комментариев, в ГУ МЧС сообщают лишь об одном «пострадавшем». Там же рассказали, что в доме на площади 30 кв. м сгорели домашние вещи, внутренняя отделка, перегородки и перекрытие.

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 23 пожарных. Огонь был потушен в 03:36, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:13.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.20

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