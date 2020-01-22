Прокуратура внесла представление Высокинскому: мэрия грубо нарушает права застройщиков

Прокуратура внесла главе Екатеринбурга Александру Высокинскому представление, проведя проверку работы городской администрации с застройщиками. Выявлены многочисленные грубые нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, администрация постоянно нарушает сроки работы с обращениями строительных компаний. Из 130 заявлений, направленных в администрацию с 9 октября 2018 года по 3 октября 2019 года, положительный ответ получили 56, причем в установленный законом 30-дневный срок принято только 7 постановлений, что составляет 12,5%. По обращениям одних застройщиков мэрия дает ответ в срок менее 30 дней, других – от 2 до 6 месяцев.

По некоторым обращениям застройщики несколько раз обращаются с одним и тем же вопросом и получают отказы с припиской: «Не представлены обосновывающие материалы». При этом администрация не указывает, какие именно обосновывающие материалы нужны. У других компаний никаких дополнительных документов не требуют. «Такие примеры свидетельствуют о применении двойных стандартов при рассмотрении однотипных обращений, о создании одним компаниям преференций, другим – необоснованных ограничений», – делают вывод в прокуратуре.

Кроме того, и положительные, и отрицательные решения о предоставлении застройщику права разработки проекта планировки территории должны приниматься в форме постановления главы города. По факту застройщики получают отказ в виде письма от замглавы города по капстроительству Алексея Бирюлина. Прокуратура из этого делает вывод, что Александр Высокинский не контролирует своего подчиненного.

Застройщикам отказывают в освоении участков по причинам, не предусмотренным законом: «разработку проекта планировки территории считаем нецелесообразной», «разработку проекта планировки территории считаем преждевременной», «разрабатывается новая редакция правил землепользования и застройки», и т.д.

Администрация Екатеринбурга (в лице Алексея Бирюлина) требует от застройщиков обосновывающие материалы, некие концепции (варианты) градостроительного развития. Таким образом, мэрия требует от застройщиков то, что не предусмотрено действующим законодательством.

Прокуратура делает вывод: в Екатеринбурге созданы систематические препятствия для строительства на территории города, что негативно сказывается на его инвестиционной привлекательности. По результатам проверки прокуратура области внесла представление главе Екатеринбурга с требованием устранить выявленные нарушения. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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