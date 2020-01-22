Уралец отправился в колонию за нападение с ножом на молодую маму

Житель Североуральска приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на женщину. По материалам дела, 29 июля прошлого года она шла из детского сада на работу. Возле дома № 33 по улице Свердлова к ней сзади подошел Дмитрий Цветков, приставив к горлу нож, чтобы ограбить.

«Подавив тем самым волю потерпевшей к сопротивлению, Цветков потащил женщину на себя. Реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая оказала ему активное сопротивление, освободилась от захвата преступника, смогла вырваться и убежать», – сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Как пояснили «Новому Дню» в ведомстве, девушка сумела разглядеть нападавшего. Она обратилась в полицию, его нашли и задержали.

В итоге, североуральский суд признал Дмитрия Цветкова виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемым в качестве оружия».

Североуральск, служба информации

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