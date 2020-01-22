Синоптики пообещали Уралу мощные снегопады и сильный ветер

На Урал движется непогода – сильный ветер, снег, а затем похолодание, сообщили в центре «Фобос». Снегопады уже прошли в центральной России и движутся на восток страны. Например, в Самаре ночью видимость была около 200 метров, а за сутки выпало около 15-16 сантиметров снега. Зона непогоды постепенно смещается вглубь, и сложные погодные условия на Урале ожидаются в течение суток. В некоторых регионах УрФО может выпасть до четверти от месячной нормы осадков.

Кроме того, по информации метеорологов, Урал и часть Западной Сибири накроют облачные поля вихря, из-за чего усилится ветер.

Как сообщает центр «Фобос», виной всему холодный воздух с акватории Баренцева моря, который поступает на Русскую равнину и сталкивается с контрастными атмосферными потоками из Атлантики – в результате происходит усиление ветра и конденсации влаги. Синоптики добавляют, что после метели начнется похолодание.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.01.20

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