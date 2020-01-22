В Ревде ищут без вести пропавшего пенсионера с татуировками женщины и креста (ФОТО)

Следователи Ревды расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное после бесследного исчезновения 63-летнего Сергея Лузина.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, вечером 27 октября 2019 года пожилой мужчина ушел из дома по улице Металлургов, 1А, в Ревде и не вернулся. По данным следствия, у пропавшего не было причин куда-то уезжать и скрываться от родных. Болезнями, которые могут вызвать потерю памяти или дезориентацию в пространстве, он не страдал.

Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, рост 170 см, волосы седые, стрижка короткая. На момент исчезновения на нем были: темная куртка (фуфайка), черные сапоги. Особые приметы: на груди слева татуировка в виде надписи «НАДЯ», на левом предплечье – в виде женщины, на ноге выше колена – в виде креста.

Следствие обращается с просьбой ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пенсионера или об обстоятельствах его исчезновения, позвонить по телефонам: 8(34397) 3-45-18, 5-15-68 либо по линии «02».

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 22.01.20

У мэрии Екатеринбурга пройдут пикеты против насильного расселения частного сектора Юго-Запада и Уралмаша. / «Хуже не будет» и «прорыва не вижу», – политологи о новом кабмине РФ. / Синоптики пообещали Уралу мощные снегопады и сильный ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»