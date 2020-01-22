В Верхней Синячихе коммунальщики слили сточные воды под окнами многоквартирного дома (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Верхней Синячихи пожаловались на зловонное утро. Под окнами дома № 2 на ул. Октябрьской ассенизатор слил неизвестную жидкость. Местные сообщают, что они ощущали при этом запах фекалий, который возмутил их. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Сливают стоки во дворе

Коммунальщики подтвердили, что сливали воду, но собрана она была не из канализации. «Мы устраняли порыв на теплосети между Октябрьской, 2, и школой № 3. Там не фекалии были, там вода чистая. Устраняли утечку, откачивали. Возле дома, где мы сливали, там водопроводный колодец есть. Машина эта у нас работает на порывах», – сообщил «Новому Дню» начальник участка в Верхней Синячихе ООО «Комплексное решении» Александр Питиримов. Он рассказал, что утечку начали устранять утром. Работы проводили возле детской площадки, так как там проходит тепловой лоток. Последствия аварии устранили, а место раскопок закопали. Начальник участка отметил, что неприятный запах мог исходить от канализации, которая проходит рядом.

Поселок Верхняя Синячиха, служба информации

Поселок Верхняя Синячиха. Другие новости 22.01.20

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