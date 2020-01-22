«Уральские авиалинии» получили пятый самолет линейки Airbus neo

Сегодня ночью в аэропорт Кольцово прибыл из Гамбурга новый самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» – Airbus A321neo. Бортовой номер воздушного судна VP-BOQ.

«Это пятый самолет авиакомпании линейки Airbus neo, который мне довелось пилотировать. Лайнеры нового поколения оснащены двигателями LEAP-1A и шарклетами, благодаря которым снижены уровень шума, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Борта данной линейки будут использоваться для увеличения количества беспосадочных рейсов», – рассказал Сергей Глазков, командир летного отряда, совершивший перегон авиалайнера из Гамбурга на Урал.

Вместимость салона нового самолета – 236 пассажирских кресел экономкласса. В первый рейс воздушное судно отправится уже сегодня вечером, совершив перелет из Екатеринбурга в Москву, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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