Полицейские составили рейтинг популярных видов мошенничества

Полиция Екатеринбурга выяснила, к каким способам чаще всего прибегают мошенники, чтобы завладеть деньгами граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, всего за 2019 год в городе было возбуждено 1991 дело о мошенничестве. В полиции пояснили, что мошенничества делятся на два блока: контактные и бесконтактные (совершенные с помощью информационно-коммуникационных технологий). Доля вторых растет. Если в 2018 году с помощью гаджетов были обмануты 634 человека, то в 2019 – уже 1184, или 59,4% от общего числа потерпевших.

Самым популярным видом обмана через средства мобильной связи является сообщение «Ваша банковская карта заблокирована» – 130 случаев. На втором месте – «Родственник попал в ДТП» – 35 преступлений; на третьем – «Получение компенсации» – 32 эпизода.

С использованием интернета совершено 374 преступления. Основной способ обмана – покупка по сети. Мошенничество с использованием пластиковых карт встретилось екатеринбургским полицейским 189 раз.

При личной встрече мошенники обманули доверчивых граждан 807 раз. Среди любимых аферистами способов – снятие порчи (21 случай), мошенничества, связанные с недвижимостью (23), обмен денег (20), под видом социальных работников (10), деньги в долг (14); компенсация для детей войны (2).

Благодаря усилиям полиции Екатеринбурга в 2019 году удалось раскрыть ряд крупных и многоэпизодных мошенничеств. Например, был разоблачен 30-летний житель Сургута, обманувший 18 пенсионеров по схеме «сын попал в ДТП». По подозрению в продаже арендованных квартир в Екатеринбурге задержан 33-летний житель Астрахани. Кроме того, выявлены несколько гражданок, каждая из которых подозревается в десятках мошенничеств под предлогом льготной продажи жилья.

Екатеринбург, служба информации

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