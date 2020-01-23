В Екатеринбурге отправили в колонию бизнесмена, который строил многоквартирники на землях садоводов (ФОТО)

Верх-Исетский районный суд вынес приговор по делу застройщика, который строил многоквартирные дома на землях, предназначенных для садоводства. Он убеждал покупателей вложиться, но не говорил, что строительство само по себе незаконно.

Речь идет о директоре ООО «Регион – Капитал «Мост» Дмитрии Жижине, который, как доказали в суде, обманул 8 человек на 15,6 млн рублей еще в начале прошлого десятилетия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с января 2011 по август 2013 года он заключил с потерпевшими договоры на финансирование строительства домов. Постройка велась в садовом товариществе «Зеленый остров». После рекламы в СМИ к нему обратились желающие приобрести жилье, в офисе организации Жижин рассказывал, что квартиры можно приобрести на правах собственности и заключал договоры о продаже долей в домах под видом отдельных квартир, а также продавал доли земельных участков. Покупатели не знали, что у него нет разрешения на строительство многоквартирников на садоводческих землях. Дома компания в итоге построила, но ее клиенты зарегистрировать право собственности не смогли. В 2014 году дома признали самовольными постройками, подлежащими сносу.

Жижина судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Причем это уже вторая его судимость за такое же преступление – ранее Ленинский райсуд вынес предпринимателю обвинительный приговор за строительство многоквартирников в садовом товариществе «Машиностроитель-2». В итоге мужчина проведет в колонии общего режима 7 лет. Приговор Верх-Исетского суда в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

23 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Запрет на думское большинство и отказ от Госсовета – что предлагают фракции Госдумы к поправкам в Конституцию РФ. / Минбез предложил перенести митинг в защиту Конституции подальше от центра города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»