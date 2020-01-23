Энергетики на 10 дней закроют движение на улице Новгородцевой

С 30 января по 9 февраля 2020 года «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по внутриквартальным проездам между домами № 13б и № 11 и домами № 13б и № 17 на улице Новгородцевой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, это необходимо для проведениея работ по прокладке теплотрассы. После окончания земляных работ АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства. Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обратить внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

Екатеринбург, служба информации

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