В параде на День Победы примут участие военные четырех иностранных государств

В юбилейном параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие военные расчеты иностранных государств.
Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом объявил сегодня на совещании в штабе Центрального военного округа командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», – рассказал он.
В совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы, приняли участие командование ЦВО, представители полпредства президента РФ в УрФО, областного правительства, администрации Екатеринбурга.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 23.01.20
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