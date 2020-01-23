В параде на День Победы примут участие военные четырех иностранных государств

В юбилейном параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие военные расчеты иностранных государств.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом объявил сегодня на совещании в штабе Центрального военного округа командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», – рассказал он.

В совещании, посвященном подготовке к празднованию 75-летия Победы, приняли участие командование ЦВО, представители полпредства президента РФ в УрФО, областного правительства, администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

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