Сотрудники автомойки погибли внутри цистерны

В Камышлове расследуют ужасный случай: два работника автомойки решили промыть цистерну изнутри, но по каким-то причинам не смогли выбраться наружу. Из цистерны их извлекли уже мертвыми.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, несчастный случай произошел вчера вечером. Тела умерших направлены на вскрытие для установления точной причины смерти, признаков насилия на них нет. Уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Наказание за него – до 4 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что личности погибших установлены, это местные жители 1961 и 1992 г.р. «Когда водитель тягача 1967 г.р., почувствовал неладное, то предпринял попытку собственными силами спасти рабочих. С этой целью он надел имевшийся противогаз и попытался извлечь мужчин из цистерны, однако это ему не удалось. Тогда на место ЧП вызвали на помощь пожарных – именно они и извлекли тела погибших. Фура с нижегородскими госномерами, по предварительным данным, доставила в Омск партию дистиллированного таллового масла, а на обратном пути водитель решил отмыть бочку», – рассказал полковник Горелых. Собранные полицией материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 23.01.20

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