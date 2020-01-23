В Академическом поставят «умные» камеры, которые вычислят преступника по лицу и повадкам (ФОТО, ВИДЕО)

В Академическом районе появится интеллектуальная система безопасности – камеры, которые умеют распознавать лица и номера машин. В будущем система научится понимать неадекватные действия человека или группы. Для России внедрение «умной» системы безопасности на большой территории явление уникальное, в этом году такие камеры заработают в Академическом, застройщик надеется, что в будущем систему распространят на весь город.

«Большой брат» распознает лица

Сейчас в Академическом районе установлено около 4 тысяч камер, изображение передается на операторский пульт, там специалисты следят по мониторам за событиями – в случае опасности можно отправить группу быстрого реагирования или передать запись полицейским. Правда, чаще всего записи нужны для поимки мелких хулиганов или для успокоения разволновавшихся родителей. «Умные» камеры в разы сократят время поиска. Каждый человек, попавший на запись, будет «оцифрован», по скану его изображения или по фотографии можно будет очень быстро узнать, где и когда он был и чем занимался. Точно так же считывается номер автомобиля.

«В Академическом люди могут спокойно ходить по улицам, в том числе в ночное время. Сейчас мы тестируем систему распознавания лиц и автомобильных номеров, в будущем интеллектуальная система будет распознавать возможное неадекватное поведение людей. К этому моменту мы смонтировали систему на нескольких домах, но она будет работать на всех домах, будут просматриваться и дороги вдоль улиц, и внутренние дворы, и лифты, и выход на кровлю, и входные группы. Сегодня в Академическом нарушений в 10 раз меньше, чем в остальном Екатеринбурге. Более того, серьезных преступлений практически нет», – рассказал гендиректор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

Следить за обстановкой могут и жители будущего восьмого района города – наблюдая по камерам за обстановкой в своем дворе и на парковке. Владельцы квартир часто обращаются за помощью, но в основном речи о криминале не идет.

«Огромное количество обращений от жителей к операторам, которые в основном носят бытовой характер, и мы рады, что это не преступления. У нас дети гуляют сами по себе, и когда ребенок за пределы двора вышел – родители беспокоятся, обращаются к операторам и операторы по камерам смотрят, куда ребенок пошел», – прокомментировал директор УК «Академический» Николай Смирнягин. Предполагается, что интеллектуальная система безопасности заработает уже в этом году, основные этапы тестирования уже пройдены.

Как «умные» камеры распознают лица и номера машин, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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