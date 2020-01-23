Екатеринбуржец похитил свою жену, избил ее в лесу и спрятал в отеле

35-летний житель Екатеринбурга обвиняется в похищении собственной жены.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 20 января на парковке рядом с торгово-развлекательным центром. Мужчина силой усадил в автомобиль 40-летнюю супругу, отвез ее в лес и избил, после чего поселил в гостиницу. Из отеля женщине удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию. Как сообщили в областном следственном комитете, поводом для действий екатеринбуржца послужили «конфликтные отношения» в семье. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сыщики угрозыска пришли к подозреваемому, когда тот еще не был в курсе, что жена написала на него заявление в полицию. «Слов раскаяния оперуполномоченные от него не услышали. Он, хоть ранее и не судимый, но продемонстрировал своим поведением, что знает, как себя вести в подобных ситуациях, и больше пытался играть с полицейскими, что называется, в кошки-мышки, предпочитая не отвечать на задаваемые вопросы», – прокомментировал представитель главка.

Сейчас следователи СКР собирают доказательства по уголовному делу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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