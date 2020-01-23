Итальянский цирковой слон на прощание захотел искупаться в снегу (ВИДЕО)

Сегодня екатеринбуржцы увидели в центре города невероятную картину: недалеко от цирка в снегу купался живой слон.

Слон в снегу

Как рассказала «Новому Дню» директор цирка Тамара Бортникова, слоны приехали в Екатеринбург на гастроли из Италии, с новогодней программой частного цирка «Шоу слонов и тигров». Срок гастролей у слонов уже закончился, и их вывели из здания, чтобы погрузить в транспорт. Но один из четвероногих артистов увидел снег и решил непременно в нем искупаться. Хозяевам не сразу удалось убедить его вернуться.

Слон на ул. 8 Марта

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

Главу секты, адепта которой обвиняют в убийстве девятилетнего сына, «закрыли» до конца мая. / Виновник смертельного ДТП на Малышева Васильев три дня провел в карцере. / Екатеринбуржец похитил свою жену, избил ее в лесу и спрятал в отеле. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»