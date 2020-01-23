Депутат Зяблицев оставил чиновников без воды – требует подписать договор задним числом (ДОКУМЕНТ)

Депутат заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев оставил без холодной воды всю распорядительную дирекцию МУГИСО. Об этом «Новому Дню» рассказали в самом учреждении. Так депутат – владелец управляющей компании пытается вынудить чиновников пойти на нарушение закона. Дело в том, что распорядительная дирекция располагается в отдельном здании на улице Карла Маркса, 8, которое обслуживает ООО «Статус-М», возглавляет его депутат Зяблицев.

«У него прямые договоры на поставку коммунальных услуг, а он нам их перевыставляет, и мы ему возмещаем расходы. По воде задолженности нет, платим все в срок. Но в декабре он принес нам договор на оплату обращения с твердыми коммунальными отходами, причем за весь год, чтобы мы подписали его задним числом, а мы этого сделать не можем», – рассказали «Новому Дню» в распорядительной дирекции МУГИСО.

Сотрудники говорят, что для заключения договора нужно включить его в план закупок, а кроме того, Зяблицев должен назвать тариф. «Нам говорят, что якобы «Спецавтобаза» не дает тариф, но мы же с ними работали и знаем, что «Спецавтобаза» дает распрекрасно. И выходит, что мы из-за управляющей компании Зяблицева своевременно не подписали договор, и он требует задним числом подписать», – говорят в РД МУГИСО.

Там уточнили, что не отказываются платить за услуги, самый простой способ – чтобы компания Зяблицева подала в суд на своих клиентов, и те оплатят в судебном порядке. Однако по каким-то причинам делать так компания «Статус-М» не может. Более того, там не хотят ничего слышать – людям просто отключили холодное водоснабжение. «Мы даже не сразу поняли, что случилось. Стали звонить в Водоканал, там сказали, нет отключений, нет аварийных работ. А в управляющей компании нас на порог не пустили, трубки не берут, хотя машина Зяблицева стоит возле офиса, и охраны машина стоит, он ведь везде с охраной же он ходит», – рассказали собеседники «Нового Дня» в распорядительной дирекции министерства.

Там объяснили, что написали заявление в прокуратуру, попросив у надзорного ведомства защиты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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