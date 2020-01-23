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Четверг, 23 января 2020, 17:27 мск

Новости Екатеринбург

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Инвалид расчищает двор от снега вместо коммунальщиков (ВИДЕО)

Жители города Березовского рассказали о молодом человеке, который сам взялся за лопату, чтобы почистить придомовую территорию на улице Косых. Коммунальщиков там так и не дождались.

Оказалось, что у мужчины ограниченные возможности здоровья, но он уже второй раз за зиму убирает снег, чтобы пожилые люди, мамы с колясками и дети могли спокойно ходить по дороге. О добрых делах соседа рассказали жильцы дома, они же сняли на видео, как молодой человек чистит снег во дворе.

Инвалид расчищает двор вместо коммунальщиков

Екатеринбург, Елена Сычева

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