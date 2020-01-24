Под Красноуфимском гаишники поймали нервного водителя с полкило конопли (ФОТО)

На трассе Ачит – Месягутово, в Красноуфимском районе, сотрудникам ГИБДД попались двое мужчин – они везли полкило конопли, которую нарвали в поле.

Гаишники остановили легковой «Форд» для проверки документов, за рулем был мужчина 1994 года рождения, с ним пассажир, мужчина 1985 года рождения. Во время проверки документов они начали нервничать, полицейские обратили внимание на рюкзак на заднем сиденье и попросили его показать. Мужчины сказали, что там травяной сбор для бабушки, но им пришлось открыть рюкзак – в нем был пакет с веществом, похожим на высушенную коноплю. Химическое исследование показало, что это марихуана весом 438,37 г.

Водителя и его пассажира отправили на медосвидетельствование. Пассажир уже рассказал, где взял наркотики, – он нарвал коноплю на пустыре в Красноуфимском районе. Руководство Устьмашского муниципального образования по требованию полиции это конопляное поле должно уничтожить. Сборщикам растения грозит от 3 до 10 лет колонии, возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Красноуфимск, служба информации

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