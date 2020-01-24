В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Сегодня утром самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Кольцово. Аэробус А-320 выполнял рейс Екатеринбург – Ереван. При взлете в лайнере сработал датчик неисправности шасси, и пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, на борту лайнера находилось 65 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. По расписанию самолет взлетел в 7:35 утра и благополучно приземлился в 8:24. Повреждений воздушного судна нет. Следственный комитет ведет процессуальную проверку, чтобы установить причины вынужденной посадки самолета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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