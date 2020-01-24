Многодетная мать уснула за рулем и сбила школьницу и пенсионера (ВИДЕО)

Сегодня в 8 часов утра напротив дома № 6 на улице Городской 37-летняя женщина за рулем БМВ сбила 9-летнюю девочку-пешехода и 74-летнего велосипедиста.

Женщина уснула за рулем и сбила двоих

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, женщина-водитель проехала перекресток Предельная – Городская на красный сигнал светофора. В результате девочка с ушибами, ссадинами и СГМ доставлена в ДМБ № 9, у мужчины подозрение на перелом правой голени, его отвезли в 24-ю ГКБ.

Стаж женщины-водителя – 14 лет. Она призналась, что уснула за рулем из-за усталости. У женщины – четверо детей, старшему из которых 11 лет, а младшему – всего 1 месяц. В это утро женщина отвезла старшего ребенка в школу и возвращалась домой. Вместе с ней в автомобиле находился самый младший ребенок, он был на переднем сиденье в автолюльке, благодаря чему не пострадал. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, служба информации

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