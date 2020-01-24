В Екатеринбурге второй месяц горят свалки. Власти бездействуют (ФОТО)

В Екатеринбурге второй месяц горят свалки на Уралмаше. Первым задымился несанкционированный полигон на Коммунистической – спустя несколько недель горение почти удалось прекратить. Как объясняли «Новому Дню» работники, занятые на работах на несанкционированном полигоне, гореть он стал после того, как туда свезли остатки сгоревшего лакокрасочного завода из того же микрорайона. По их мнению, часть конструкций еще тлела, и попав на мусорку, разгорелась. Свалка отравляла дымом воздух, на что жаловались жители Уралмаша, однако передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Мэрия Екатеринбурга сообщала, что пожар тушат снегом, собранным с улиц города. В конце концов, его практически удалось погасить – ни дыма, ни открытого огня почти нет, передает корреспондент «Нового Дня».

Сегодня на второй горящей свалке – это полигон отходов производства и потребления – снова произошел пожар. Открытого огня там нет, но жители садовых поселков, расположенных поблизости сообщали о хлопках и вспышках минувшей ночью. Сейчас на месте также работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Свердловской области. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района. «На месте людей нет, только техника работает, свалку тушит своими силами ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», – сказали агентству в управе района.

В свою очередь, в комитете по экологии администрации Екатеринбурга от каких бы то ни было комментариев устранились, хотя речь идет уже о второй горящей свалке на одной территории за короткий срок.

При этом источники «Нового Дня» в сфере обращения с отходами говорят, что в случае с сегодняшним возгоранием мог иметь место поджог. Правда, кому выгоден пожар на полигоне, который уже не используется и проходит рекультивацию, не уточняют.

В интервью «Новому Дню» глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которое курирует сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, говорил, что даже в рамках действующего законодательства органы местного самоуправления могут изменить ситуацию, не допуская приема отходов на подобные объекты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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