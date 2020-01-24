В Полевском школьники вынуждены добираться на уроки пешком по трассе

В Полевском родители школьников, проживающих в поселке Красная Горка, не могут добиться от городских властей решения транспортной проблемы. Дело в том, что до населенного пункта ходит всего один рейсовый автобус с интервалом 1-2 часа. График движения не совпадает с расписанием школьных занятий, поэтому дети вынуждены добираться до школы пешком по обочине неосвещенной трассы.

Как сообщает издание «Вечерние ведомости», всего в поселке проживают более 500 человек, среди них – 63 ребенка школьного возраста. Родители объединились в ТОС «Красная горка» и несколько месяцев писали обращения в администрацию Полевского с просьбой наладить автобусное сообщение. Не дождавшись реакции чиновников, жители обратились в прокуратуру. Надзорный орган подал судебный иск, требуя обязать администрацию организовать бесплатную перевозку детей. Иск пока не рассмотрен судом.

Тема также обсуждалась в Полевской думе 21 января. На заседании комитета по социальной политике замглавы администрации Андрей Федюнин высказался, что можно было бы организовать школьный автобус, если бы все дети с Красной Горки учились в одной школе, но это не так. Поэтому чиновник предложил другой вариант – организовать выплату компенсаций перевозчику за проезд детей. Но новый конкурс на маршрут будет отыгран не раньше сентября 2020 года, заявил замглавы.

На обсуждении депутаты поддержали родителей и потребовали от мэрии решить проблему быстрее. Например, один из жителей предложил организовать дополнительную остановку в поселке, так как некоторым школьникам приходится идти по трассе несколько километров, прежде чем сесть в рейсовый автобус. По данным издания, проблемой красногорцев заинтересовался депутат Госдумы Дмитрий Ионин, он отправил в прокуратуру и министерство образования депутатский запрос.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

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