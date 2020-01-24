На канал «Нового Дня» в YouTube подписались 100 тысяч человек

Канал редакции «Нового Дня» в Екатеринбурге в YouTube достиг важной отметки – сегодня в нем стало 100 тысяч подписчиков. Ролики, сюжеты и спецпроекты, подготовленные нашим видеоотделом, посмотрели больше 84 миллионов человек.

Теперь, когда 100 000 подписчиков у нас в активе, мы сможем претендовать на получение награды – Серебряной кнопки YouTube. Всего у YouTube существует 5 видов кнопок, самый высокий уровень – Красная бриллиантовая – за 100 млн подписчиков.

Подписаться на наш канал можно по этой ссылке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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