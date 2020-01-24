Свердловчанка обратилась в ЗАГС, чтобы сменить отчество на «матчество»

Жительница Свердловской области обратилась в ЗАГС, чтобы сменить отчество на матроним (или «матчество»). Об этом «Новому Дню» рассказали в управлении записи актов гражданского состояния региона. Известно, что это совершеннолетняя девушка, однако раскрывать информацию о ней в управлении ЗАГС отказались, сославшись на закон о персональных данных.

Как пояснили нашему агентству в ведомстве, желание девушки сменить отчество на матроним было удовлетворено – она уже получила новый паспорт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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