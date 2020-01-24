В Североуральске стая бродячих собак напала на ребенка

В прокуратуру Североуральска обратилась мать ребенка, на которого напала стая бездомных собак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, днем 22 января 11-летний мальчик возвращался домой из школы, когда в собственном дворе на него набросилась стая собак и порвала верхнюю одежду. Школьник очень испугался, но к врачу не пошел. По словам матери, телесных повреждений у него нет. Тяжких последствий удалось избежать благодаря соседям, которые, увидев происходящее, разогнали собак.

В прокуратуре отмечают, что администрация города все еще не заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на 2020 год. После проверки прокуратура даст оценку действиям мэрии, а также рассмотрит вопрос об обращении в суд, чтобы компенсировать мальчику моральный вред и причиненный ущерб.

Североуральск, служба информации

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