Уральских молодоженов не вдохновила красивая дата 20.02.2020

Свердловские молодожены больше не хотят расписываться в День Святого Валентина. «14 февраля 2020 года планируется около 12-14 бракосочетаний в таких городах как Асбест, Верхняя Пышма, и от 15 до 30 – в районных отделах ЗАГС Екатеринбурга. В целом, такой уровень востребованности в регистрации брака соответствует уровню любой другой пятницы», – сообщили «Новому Дню» в управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Такая же ситуация и с другой датой – 20.02.2020. «В отделах ЗАГС Екатеринбурга наибольшее число заявлений на эту дату поступило в Железнодорожный отдел – 35, наименьшее – в Ленинский и Чкаловской отдел (по два заявления в каждый). При этом руководством Ленинского отдела ЗАГС было принято решение установить воскресенье, 2 февраля, рабочим днем в связи с тем, что много пар обратились с вопросом о возможности зарегистрировать брак 02.02.2020, а к 20.02.2020 интереса не проявляли», – сообщили агентству в управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.20

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