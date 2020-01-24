В Екатеринбурге прохожие подобрали на улице трехлетнего мальчика без одежды

В Екатеринбурге сегодня днем прохожие обнаружили на улице одинокого трехлетнего мальчика без верхней одежды. Замерзшего ребенка отвели в офис на улице Июльской и вызвали скорую помощь. Медики забрали малыша и сообщили о случившемся в полицию.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе горздрава, признаков обморожения у ребенка не было. Точный диагноз не установлен, так как мальчика вскоре забрали родители. Они приехали вместе с сотрудниками полиции и показали документы.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт обращения от медиков. «Поступило сообщение в отдел полиции № 3. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По нашим данным, ребенок действительно находился на улице без верхней одежды», – прокомментировал пресс-секретарь ведомства Евгений Крюков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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