По пути из Екатеринбурга домой в ДТП погиб подросток, его брат получил травмы (ФОТО)

Две иномарки столкнулись лоб в лоб вчера вечером на Старо-Сибирском тракте возле поселка Исток. Пассажир одной из них, 16-летний подросток, погиб.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, двоюродные братья 16 и 24 лет возвращались из Екатеринбурга с учебы и работы домой, в поселок Прохладный (Белоярский район) на автомобиле «Nissan Note». Старший был за рулем, младший – на правом пассажирском сиденье. Водительский стаж молодого человека составлял всего два месяца. Оба были пристегнуты ремнями безопасности. На 22 км Старо-Сибирского тракта в 19-30 водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной автомашиной «Suzuki Grand Vitara».

В результате ДТП 24-летний водитель был доставлен в 36 ГКБ в крайне тяжелом состоянии. 16-летний пассажир погиб на месте. 40-летний водитель автомобиля «Suzuki Grand Vitara» не пострадал. За медицинской помощью обратилась его пассажирка. В ГИБДДД отмечают, что в момент аварии шел снег, а на дороге образовался снежный накат. Все обстоятельства и причины трагедии будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации

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