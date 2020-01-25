Пожарные вызвали подкрепление к горящему зданию на Сортировке

Пожарные пока не справились с огнем, который разгорелся в здании на улице Автомагистральной (микрорайон Сортировочный). Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к месту пожара направлены дополнительные силы и средства. Сейчас там задействованы 84 человека личного состава и 26 единиц спецтехники. К месту пожара следует пожарный поезд. Площадь пожара составляет 200 кв м (ранее сообщалось о 100 кв м). Напомним, сигнал о пожаре поступил в 07:25 утра. Горит двухэтажное административное здание со складскими помещениями на первом этаже. На складах – много горючих веществ. До ближайшего водоисточника далеко. Огнетушащие вещества к месту пожара подвозят от гидранта, находящегося на расстоянии 1 км.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.20

В Екатеринбурге горит двухэтажное здание со складом (ФОТО). / По пути из Екатеринбурга домой в ДТП погиб подросток, его брат получил травмы (ФОТО). / Участковые избирательные комиссии готовятся к учебе в преддверии опроса по Конституции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»