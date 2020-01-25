Ростуризм рекомендовал не ездить в Китай и не продавать туда путевки

Ростуризм рекомендовал гражданам России не ездить в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ростуризма, в связи с участившимися случаями заражения новым короновирусом рекомендуется в ближайшее время воздержаться от посещения КНР. Тем туристам, которые находятся там прямо сейчас, советуют не выходить из отелей, особенно избегать рынков, где продаются морепродукты, есть только термически обработанную пищу, при малейших признаках заболевания обращаться к врачу.

Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

Как уже писал «Новый День», на Урале «новый китайский вирус» привел к тому, что пассажиров всех авиарейсов из Китая на выходе из самолета проверяют сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора. С помощью тепловизора они ищут людей с повышенной температурой.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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