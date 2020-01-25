Губернатор Куйвашев проигнорировал флагманский проект Путина

Сегодня в Екатеринбурге проходит полуфинал по УрФО конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Дан старт окружному полуфиналу конкурса управленцев «Лидеры России». Сегодня все мы понимаем, что советский лозунг «Кадры решают все» по-прежнему актуален, и здорово, что существуют такие проекты, как «Лидеры России», – написал в инстаграме вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, присутствующий там.

Поддержать президентский проект и оценить новые перспективные кадры в Екатеринбург приехали ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

А вот губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мероприятие проигнорировал, несмотря на то, что Екатеринбург является принимающей стороной. По данным «Нового Дня», глава региона находится сейчас в уральской столице. Но по необъяснимым причинам почему-то посчитал нужным прислать на важное мероприятие своего зама Бидонько.

Напомним, в период борьбы то за «Экспо-2020», то за Универсиаду губернатор то и дело выезжал за пределы не только области, но и государства, и на встречах в полпредстве его представляли заместители.

Сейчас в области затишье и массовых командировок нет. Но, оказывается, и нахождение Евгения Куйвашева в Екатеринбурге не слишком способствует его участию в проходящих здесь мероприятиях.

Екатеринбург, служба информации

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