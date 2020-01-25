В центре Екатеринбурга столкнулись пять автомобилей и троллейбус (ФОТО)

Сегодня днем, примерно в 15.00, в самом центре Екатеринбурга, возле дома по адресу улица Малышева, 31 столкнулись троллейбус маршрутка № 7 и пять автомобилей: «Опель», «Рено Логан», «Тойота», «Мерседес» и «Сеат».

В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что с места аварии в ГКБ № 24 для обследования была доставлена женщина 1969 г.р, пассажирка автомашины «Рено Логан». В автомобиле «Опель» в детских удерживающих устройствах перевозились двое детей, также ребенок в автокресле ехал в «Мерседесе». Благодаря устройствам дети не пострадали. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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