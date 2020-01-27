Бывший юрист обкома КПРФ отсудил у партии 70 тысяч долга по зарплате

Бывший юрисконсульт Свердловского обкома КПРФ Никита Кутейников отсудил у своего бывшего работодателя 70 тысяч рублей невыплаченной ему зарплаты.

Как передает «Новый День», решение размещено на сайте Кировского райсуда Красноярска (по месту регистрации истца). Из него следует, что в 2016 году Никита Кутейников и свердловское отделение КПРФ заключили трудовой договор, по которому он работал юридическим консультантом с зарплатой 29 тысяч рублей. Затем с 1 ноября 2018 года обком издал приказ, по которому зарплата Кутейникова снижалась с 29 до 15 тысяч рублей. С приказом он был ознакомлен. Однако, говорится в решении суда, факт ознакомления работника с приказом еще не означает его согласия. Кроме того, работодатель не представил доказательств, что для уменьшения зарплаты имелись объективные основания, например, сокращение объема работы. Также ответчик не представил в суд оригинал нового трудового договора, только копию, а Кутейников заявил, что этот договор не подписывал. В итоге суд постановил доплатить истцу недостающую часть зарплаты (по 14 тысяч за пять месяцев).

В соцсетях тут же вспыхнул спор между бывшими и нынешними коммунистами. Действующий юрисконсульт КПРФ Руслан Камалетдинов написал, что бывший сотрудник злоупотребил доверием партии и не выполнил свои обязанности, так как должен был следить за правильностью оформления всех документов, в том числе и трудовых договоров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

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