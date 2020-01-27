Екатеринбуржцам напомнили, как выглядел блокадный хлеб (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге, как и по всей России, проходит акция «Блокадный хлеб», приуроченная к 76-й годовщине окончания блокады Ленинграда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возле памятника основателям города в палатке реконструированы типичный пункт выдачи хлеба и уголок в ленинградской квартире. Акцию проводит Общероссийский народный фронт.

Координатор исполкома свердловского отделения ОНФ Юлия Овчинникова рассказала «Новому Дню», что этой экспозицией они хотят напомнить ныне живущим о мужестве и стойкости ленинградцев: «В 1941 году хлебный паек постоянно сокращался. Если в июле дети получали 400 грамм в сутки, а рабочие – 800, то в ноябре – дети – 125 граммов, рабочие – 250. При этом в городе работали театры, концертные залы. В Ленинграде хранилась уникальная коллекция зерновых культур, но даже в самый страшный голод ее не тронули».

Всем посетителям волонтеры предлагают взять на память 125-граммовую пайку бородинского хлеба, при этом поясняя, что блокадная пайка на вид была гораздо меньше. Хлеб пекли из жмыха, с добавлением травы, плотность его была очень высокой.

Волонтерка Мария, перевоплотившаяся в жительницу блокадного Ленинграда, на вопрос, почему она принимает участие в акции, ответила коротко: «Потому что этот подвиг должны помнить всегда».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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