Сказ о том, как Павел Бажов в депутаты ходил (ФОТО, архивные материалы)

Сегодня исполняется 141 год со дня рождения великого уральского писателя Павла Бажова. Все свердловчане с детства знакомы с его сказами, но не все знают, что писатель дважды избирался в Верховный совет народных депутатов СССР.

Как сообщили РИА «Новый День» в Государственном архиве Свердловской области, первый раз Павел Петрович баллотировался в Верховный совет СССР по Красноуфимскому избирательному округу № 271 в 1946 году, на первых послевоенных выборах. В архиве сохранилась листовка в поддержку кандидата Бажова. Вот о чем в ней говорилось: «В самый тяжелый момент борьбы с колчаковщиной на Урале – в сентябре 1918 года – Павел Петрович вступил в ряды коммунистической партии. <…> Тов. Бажов является высокоодаренным знатоком русской народной речи, фольклора, подлинного уральского эпоса. <…> В период Великой Отечественной войны нашего народа против гитлеровской Германии Павел Петрович Бажов развернул кипучую патриотическую деятельность. Он написал «Сказы о немцах» и ряд других произведений, много выступал в госпиталях, воинских частях, на предприятиях и колхозах. <…> Тов. Бажов – горячий патриот социалистической Родины, преданный делу Ленина-Сталина. Он любит свой родной край – Сталинский Урал, неутомимо прославляет его в своих замечательных произведениях. Павел Петрович Бажов является достойным кандидатом Сталинского блока коммунистов и беспартийных в депутаты Верховного Совета СССР».

На сайте МБУ «Централизованная библиотечная система Красноуфимского городского округа» хранится большая статья, посвященная депутатской работе Бажова. Спектр проблем избирателей, которые он решал, был достаточно велик. Бажов помогал колхозникам с прокладкой электросетей, заступался за несправедливо уволенных рабочих, даже за рыбаков, которых необоснованно обвиняли в браконьерстве, помогал солдатским вдовам устроиться на работу, а сиротам – в интернат.

Иногда ему приходилось давать советы даже в такой тонкой сфере, как любовь. Однажды ему написала женщина, которая на фронте познакомилась с офицером и родила от него ребенка, а потом оказалось, что он уже женат. «Вы – мой депутат, а я Ваша избирательница, выслушайте меня, я жду Вашего мудрого совета, свое личное горе я могу доверить только такому благородному и большому человеку, как Вы», – написала Бажову женщина. Писатель ответил: «Люди моего возраста уже забыли боль и страдания весенних бурь и вспоминают об этом с улыбкой грусти о прошлом. Вы, конечно, это воспринимаете еще со всей болью молодости, и Вам может показаться обидным стариковское непонимание. Но простите, с других позиций смотреть не могу. Вы пишете о разбитой жизни, а я, смотря на Ваш четкий, красивый почерк и припоминая отдельные детали письма, думаю: «Эта выдержит!» Пожалуй, даже лучше, что без задержки открылось непривлекательное лицо ее мужа. Хуже, если бы это затянулось. А что он недостойный человек, для меня нет сомнения. Какой же это мужчина, когда он не может решительно выбрать одну из двух женщин? В лучшем случае – размазня, в худшем – прохвост, прикрывающийся любовью к детям. В том и другом случае жалеть некого. Ваши 25 лет не срок, когда подводят итог жизни, а только ее начало».

Пошел Бажов на выборы и на следующий срок полномочий. Его поддерживали не только шахтеры и горнорабочие, но и колхозники, чему свидетельство – заметка «Получила право» в газете «Голос колхозника» от 12 марта 1950 г. Там опубликовано письмо 65-летней колхозницы Анюшки Андреевой. Она пишет: «Сегодня, в день выборов, я, марийка, как и все люди нашей страны, с радостью пойду голосовать и отдам свой голос за кандидатов в депутаты Верховного совета СССР товарищей Шверника и Бажова». Агитационная листовка 1950 года почти дословно повторяет текст 1946 года, за исключением небольшой вставки: «В 1946 году избиратели Красноуфимского округа избрали тов. Бажова депутатом Верховного совета СССР. Он с честью оправдывает доверие своих избирателей».

К сожалению, в этом созыве писатель проработал недолго: в декабре 1950 года он скончался.

Фото предоставлены Государственным архивом Свердловской области

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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