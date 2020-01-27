На трассе Екатеринбург – Тюмень Toyota влетела в фуру, погибли два человека

Свердловские госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе между Екатеринбугом и Тюменью. Сегодня днем легковушка Toyota выехала на встречную полосу и влетела в грузовой Volvo.

Водитель и пассажирка легкового автомобиля – жители Камышлова – погибли. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Уже известно, что на участке трассы, где погибли люди, были проблемы с движением из-за наледи. «Сотрудниками дорожного надзора Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания – на проезжей части образовалась наледь. Собственнику дороги выдано предписание об устранении выявленных недостатков», – сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

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