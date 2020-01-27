Свердловские ветераны ВОВ получат по 5 тысяч рублей к 75-летию Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Свердловской области, получат ко Дню Победы единовременную региональную выплату – до 5 тысяч рублей. Об этом сообщил областной министр социальной политики Андрей Злоказов. Труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей предусмотрены выплаты в размере до 1 тысячи рублей. На эти цели в свердловском бюджете заложено 81,1 миллиона рублей.

В пресс-службе министерства «Новому Дню» пояснили, что региональные выплаты станут добавкой к федеральным. Напомним, на днях президент России Владимир Путин пообещал каждому ветерану Великой Отечественной войны к 75-летию Победы выплатить по 75 тысяч рублей. На сегодняшний день в Свердловской области проживают чуть более 30 тысяч ветеранов и тружеников ВОВ, уточнили в минсоцполитики.

Всего на мероприятия по социальной поддержке в рамках празднования Победы в Свердловской области выделено 114,4 миллиона рублей. Еще порядка 15-20 миллионов рублей получат проекты некоммерческих организаций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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