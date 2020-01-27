«Автомобилист» без Коваржа в четвертый раз за сезон проиграл «Барысу»

Екатеринбургский «Автомобилист» сегодня вечером принимал на домашнем льду казахстанский «Барыс» – прямого соперника в турнирной таблице КХЛ. Обе команды бьются за третье место на Востоке, и перед очной встречей их разделяли всего два очка. Но статистика предыдущих игр была не в пользу «Автомобилиста» – екатеринбуржцы в этом сезоне уже трижды уступили соперникам из Нур-Султана. Ситуация для уральского клуба осложнилась и временной потерей основного вратаря Якуба Коваржа, который получил травму в прошлом матче от своего же партнера. В сегодняшнем поединке с «Барысом» ворота «Автомобилиста» защищал 23-летний Леонид Фомин.

Несмотря на все проблемы, «Автомобилист» начал встречу очень уверенно, не давая гостям бросать в створ. Но все же на 16-й минуте Корбэн Найт пробил молодого вратаря екатеринбуржцев. Во втором периоде «Автомобилист» ненадолго смог выровнять ситуацию благодаря удачному броску Рафаэля Батыршина – счет стал 1:1. Но вскоре «Барыс» вновь вырвался вперед – шайбы забросили Никита Михайлис и Линус Виделль. Проигрывая 1:3, екатеринбуржцы смогли «огрызнуться» лишь в концовке третьего периода, когда Евгений Мозер отправил шайбу в ворота Паскуале при розыгрыше большинства. На последних минутах «Автомобилист» выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря для отчаянного штурма, но Дастин Бойд перехватил шайбу и отправил ее в пустые ворота. Счет стал 4:2 в пользу «Барыса». «Автомобилист» в этом противостоянии потерпел уже четвертое поражение и остался на четвертом месте в Восточной конференции.

«К сожалению, игроки не до конца выполнили тренерское задание. Мы предупреждали, что наш пятак нужно полностью закрыть, но два гола получили именно с пятака. Я благодарен парням, что шли до конца, старались, были моменты, но где-то и вратарь соперника здорово сыграл, и оборона «Барыса» блокировала броски. Претензий особых к команде нет», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Также он сообщил, что у Якуба Коваржа диагностировали повреждение шейного позвонка. «Все обошлось, травма не такая страшная, как мы сначала думали», – отметил наставник.

Напомним, следующий домашний матч «Автомобилист» проведет 30 января с минским «Динамо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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