Юрий Гулягин: благодаря прокуратуре уральцы смогли получить зарплату на 3 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Гулягин подвел итоги работы управления за 2019 год.
Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, в прошлом году особое внимание пришлось уделить вопросам своевременной оплаты труда граждан. Благодаря содействию прокуроров тысячи уральцев смогли получить долги по зарплате на общую сумму около 3 млрд рублей.
Кроме того, сотрудники прокуратуры помогли добиться ввода в эксплуатацию 33 проблемных жилищных домов, восстановить права нескольких сотен дольщиков и членов их семей, обеспечить завершение капремонта 5,2 тысяч домов.
Отметим, что на прошлой неделе в ряде СМИ появилось сообщение, что Юрий Гулягин вслед за своим руководителем Юрием Чайкой подал рапорт об отставке. В самом управлении Генпрокуратуры по УрФО заявили, что такой информации у них нет.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 28.01.20
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