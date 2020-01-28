Юрий Гулягин: благодаря прокуратуре уральцы смогли получить зарплату на 3 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Гулягин подвел итоги работы управления за 2019 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, в прошлом году особое внимание пришлось уделить вопросам своевременной оплаты труда граждан. Благодаря содействию прокуроров тысячи уральцев смогли получить долги по зарплате на общую сумму около 3 млрд рублей.

Кроме того, сотрудники прокуратуры помогли добиться ввода в эксплуатацию 33 проблемных жилищных домов, восстановить права нескольких сотен дольщиков и членов их семей, обеспечить завершение капремонта 5,2 тысяч домов.

Отметим, что на прошлой неделе в ряде СМИ появилось сообщение, что Юрий Гулягин вслед за своим руководителем Юрием Чайкой подал рапорт об отставке. В самом управлении Генпрокуратуры по УрФО заявили, что такой информации у них нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

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