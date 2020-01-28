В Екатеринбурге снова «заминировали» ряд учреждений

В Екатеринбурге новая волна сообщений о минировании официальных учреждений.

Как сообщил источник РИА «Новый День» в правоохранительных органах, сегодня опять была угрожающая рассылка по электронной почте. Точное число объектов и их перечень не называется.

Но, в частности, уже в третий раз за небольшой период закрыт доступ в областной арбитражный суд, о чем размещена информация на его официальном сайте.

В администрации города сообщили, что у них все спокойно, эвакуации нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

Спикер Екатеринбургской думы заблокировал обсуждение переезда депутатов в ЦУМ и расходов на СМИ. / Гордума Екатеринбурга единогласно приняла положение об отчете мэра. / Арестовано имущество руководителя ГК «Атлас Девелопмент» Городенкера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»