В Екатеринбурге снова «заминировали» ряд учреждений

В Екатеринбурге новая волна сообщений о минировании официальных учреждений.
Как сообщил источник РИА «Новый День» в правоохранительных органах, сегодня опять была угрожающая рассылка по электронной почте. Точное число объектов и их перечень не называется.
Но, в частности, уже в третий раз за небольшой период закрыт доступ в областной арбитражный суд, о чем размещена информация на его официальном сайте.
В администрации города сообщили, что у них все спокойно, эвакуации нет.
Екатеринбург, служба информации
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