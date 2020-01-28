На ЕКАДе растянулась огромная пробка из-за столкновения грузовика и легковушки

На въезде в Екатеринбург со стороны Сибирского тракта образовалась огромная пробка.

Как сообщили «Новому Дню» в городском управлении ГИБДД, на 13-м километре ЕКАД столкнулись грузовая и легковая машины.

В ДТП нет пострадавших. Однако авария стала причиной серьезного затора в обе стороны. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», его длина составляет 4,9 километра. Водители преодолевают этот участок за час, хотя в обычное время дорога занимает не больше 6-7 минут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

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