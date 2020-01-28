Мэрия заберет у МУГИСО свалки на Уралмаше

Администрация Екатеринбурга заберет на баланс горящие свалки на Уралмаше. Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский. В том числе, речь идет о полигоне на Коммунистической, который находится на неразграниченных землях. Ими ведает министерство госимущества Свердловской области. Градоначальник пообещал, что свалки возьмут под охрану. «Пока мы снегом весь огонь забили, горения нет», – добавил он.

Напомним, первым задымился несанкционированный полигон на улице Коммунистической – спустя несколько недель горение почти удалось прекратить. Как объясняли «Новому Дню» работники, обслуживающие несанкционированный полигон, гореть он стал после того, как туда свезли остатки сгоревшего лакокрасочного завода . По их мнению, часть конструкций еще тлела, и, попав на мусорку, разгорелась. Свалка отравляла дымом воздух, на что жаловались жители Уралмаша, однако передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Мэрия Екатеринбурга сообщала, что пожар тушат снегом, собранным с улиц города. В конце концов, его практически удалось погасить.

В конце прошлой недели на полигоне отходов производства и потребления, рассположенном рядом, тоже произошел пожар. Открытого огня там не было, но жители близлежащих садовых поселков сообщали о хлопках и вспышках.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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